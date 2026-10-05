Футбольный тренер Канады назвал причину ненависти к США во всём мире

Американский специалист Джесси Марш, возглавляющий сборную Канады, прокомментировал причины, по которым многие жители планеты негативно относятся к Соединённым Штатам. Поводом послужил резонанс вокруг форварда американцев Фоларина Болагуна на чемпионате мира 2026 года. Слова специалиста приводит The Guardian.

В игре 1/16 финала с Боснией и Герцеговиной Болагун был удалён, а сборная США победила 2:0. Красная карточка означала, что форвард автоматически пропустит следующую встречу плей-офф против Бельгии. Однако ФИФА внезапно разрешила ему выйти на поле, приостановив отстранение. Сборная США всё равно проиграла Бельгии 1:4 и покинула чемпионат.

Марш объяснил, что американцам с ранних лет внушают: их страна — первая в мире, ей всё положено, она доминирует во всех областях. Из-за этого, когда что-то идёт не по их сценарию, у граждан США возникает чувство, будто им должны особое отношение только потому, что они американцы. Такая установка, по его словам, злит остальной мир. А сами американцы её не понимают, если никогда не выезжали за пределы страны.

По его мнению, решение по Болагуну вряд ли могло быть принято где-либо ещё. Именно этот подход, считает Марш, и стал причиной неприязни к Америке по всему миру, а ситуация лишь подтвердила его правоту.

Тренер добавил, что сборная США провела хороший чемпионат мира и долгое время всё складывалось удачно, но в один момент ситуация изменилась.

Географический конфуз: Трамп поздравил Бразилию, перепутав ее с Индией

Достоверные новости всегда под рукой — в канале "МК" в MAX