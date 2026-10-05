Гавришко обрушилась на Мерца из-за визита в Киев и политики Германии

Украинский историк Марта Гавришко 4 октября резко отреагировала на визит канцлера Германии Фридриха Мерца в Киев. В социальной сети X она связала приезд немецкого политика с его позицией по дальнейшему развитию конфликта и отношением к украинским мужчинам призывного возраста.

По словам Гавришко, политика Мерца, которую она считает направленной на эскалацию, способна привести к новым многочисленным жертвам. Историк заявила, что действия канцлера могут затянуть Украину в дальнейшую спираль событий.

Отдельно Гавришко напомнила о предложении Мерца лишать убежища в Германии украинских мужчин призывного возраста. По ее оценке, такая позиция фактически предполагает их возвращение на родину.

Визит канцлера в Киев историк связала с его публичными заявлениями о погибших. Она указала на противоречие между демонстрацией скорби и политикой, которую связывает с необходимостью дальнейших жертв среди украинцев.

Гавришко также заявила, что украинцы в результате такой политики все больше воспринимаются как «расходный материал».

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