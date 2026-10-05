Географический конфуз: Трамп поздравил Бразилию, перепутав ее с Индией

Президент США Дональд Трамп допустил заметную географическую оговорку в своей социальной сети Truth Social, комментируя итоги голосования на президентских выборах в Бразилии, сообщает издание Times Now. В своем обращении политик ошибочно охарактеризовал волеизъявление южноамериканцев как «президентские выборы в Индии», заявив о рекордных 125 миллионах граждан, пришедших на избирательные участки.

Публикация моментально вызвала волну иронии и критики со стороны политологов и пользователей сети, которые напомнили, что Индия является парламентской республикой, где президент избирается коллегией выборщиков, а не прямым всенародным голосованием сотен миллионов избирателей. Наблюдатели предположили, что в предвыборном штабе политика смешались новостные сводки из Латинской Америки и Азии.

Официальные представители политика не стали комментировать пост, однако оппоненты воспользовались ситуацией, чтобы вновь поднять вопрос о внимательности кандидата к международной повестке.

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