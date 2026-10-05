Лидер АдГ Вайдель возмутилась заявлению Мерца об Украине в Киеве

Заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о помощи Украине возмутило сопредседателя партии «Альтернатива для Германии» Алису Вайдель. Об этом она написала в соцсети.

Вайдель отметила, что число граждан, отвергающих миллиардную помощь Украине, продолжает расти. По ее словам, Мерц снова едет в Киев и продолжает раздавать деньги немецких налогоплательщиков.

Она добавила, что ее партия положит этому конец и сделает все, чтобы Германия не стала участником конфликта. Конкретных мер АдГ не приводится.

Накануне Мерц отверг позицию той части граждан, которые выступают против оказания помощи Украине. Других деталей его заявления не сообщается.

Канцлер теряет популярность на фоне проводимой им экономической политики. Его правительство ставит военные расходы во главу угла и планирует создать сильнейшую в Европе армию.

По мнению экспертов, попытка Германии создать независимую от американского ВПК военную силу обречена на провал. Берлин остается одним из крупнейших поставщиков военной помощи Киеву среди стран ЕС.

Опрос INSA по заказу Bild показал, что работу Мерца положительно оценивают только 15% немцев, а 79% недовольны. Работу правительства ФРГ одобряют 14% респондентов.

Мерц заявил, что не понимает позицию многих немцев по Украине.

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