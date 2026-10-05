Глава Краснодара Евгений Наумов покинул свой пост. Об этом он сообщил утром 5 октября на заседании депутатов городской думы.

«Решение об отставке с поста мэра — это моё осознанное решение», — заявил Евгений Наумов во время выступления перед депутатами.

Временное исполнение обязанностей главы города принял первый заместитель Дмитрий Васильев. Информацию подтвердила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Евгений Наумов занял пост мэра в ноябре 2022 года. Ранее он работал заместителем губернатора Краснодарского края.

Евгений Наумов родился в Краснодаре 27 мая 1980 года. Он окончил автомобильно-дорожный факультет КубГТУ и юридический факультет КубГУ. Карьеру в органах власти он начал в 2004 году. Тогда он работал в департаменте финансов администрации города.

В дальнейшем он занимал должности в департаменте архитектуры и управлении по жилищным вопросам. В октябре 2021 года он стал вице-губернатором региона. За вклад в развитие края его удостоили медали «За выдающийся вклад в развитие Кубани» трёх степеней.

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