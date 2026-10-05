Глава нового региона РФ рассказал о ситуации на Дружковско-Краматорском направлении

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в беседе с ИС «ВЕСТИ» рассказал о текущей ситуации на Дружковско-Краматорском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Как заметил глава региона, подразделения ВС РФ продвигаются к Дружковке с юго-западного фланга. Кроме того, он обратил внимание на то, что продолжаются активные бои как в Алексеево-Дружковке, так и в самой Дружковке.

По словам Пушилина, несмотря на то, что Алексеево-Дружковка является маленьким населенным пунктом, у противника там есть возможность «упираться».

Глава ДНР добавил, что важную и, может быть, даже решающую роль в боях на данном участке линии боевого соприкосновения играют беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которые помогают бойцам ВС РФ выявить опорные пункты и укрепления противника, а также позволяют продвигаться, сопровождая российских военнослужащих.