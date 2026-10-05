BND: ФРГ может быть втянута в конфликт с Россией

5 октября руководитель Федеральной разведывательной службы Германии Мартин Йегер выступил на ежегодных открытых слушаниях контрольного комитета бундестага. Трансляцию вёл телеканал Phoenix. По его оценке, ФРГ может стать участником вооружённого противостояния с Россией.

При этом Йегер признал: у BND нет свидетельств того, что Москва готовит нападение на Германию. Он также указал, что НАТО не вправе снижать бдительность в отношении потенциальных угроз, пишет «Газета.Ru».

До этого, 24 сентября, Berliner Zeitung сообщала, что связи России и Германии практически заморожены и способны перерасти в длительный конфликт из-за регулярных обвинений со стороны ФРГ. 7 сентября премьер Словакии Роберт Фицо предупреждал: недопустимо использовать конфликт с Россией как средство для решения внутриполитических задач Германии.

25 сентября президент России Владимир Путин заявлял, что Москва не готовит никаких боевых действий против Европы — для этого нет ни планов, ни причин. Он назвал утверждения о возможном российском нападении на европейские страны намеренным раздуванием темы и провокацией.

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