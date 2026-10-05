На Украине внезапно началась кампания с призывом к миру с Россией. Однако она с самого начала столкнулась с несколькими препятствиями.

Украинцы в социальных сетях уже давно выпускают ролики с требованиями к окончанию конфликта. Многие из них хотят вернуться к обычной, стабильной жизни.

«А можно реально вернуть те времена, когда единственной проблемой было найти хату на новый год?... Я просто хочу нормально жить. Какого-то авокадо, какого-то лосося. Я хочу вылетать из Борисполя, а не ездить два дня до границы в одну сторону», — заявляла одна пользовательница.

«Когда наши дети уже начнут ходить в садик, в школу нормально? Когда вообще настанет тот момент, когда люди просто начнут жить свою жизнь, мечтать, строить планы, к чему-то стремиться? Знаете что, эта замороженность уже просто вот тут сидит. Вот это начальство уже тоже вот здесь», — рассказывала другая девушка.

Внезапно в череду этих заявлений вклинился нардеп Алексей Гончаренко* (внесён РФ в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Он предложил Киеву начать переговоры с Москвой «везде, где возможно» — включая отказ от вступления в НАТО, снятие санкций, вопросы русского языка, церкви и будущего статуса Донбасса.

Он заявил, что нынешняя стратегия Украины не отвечает ситуации на фронте и в экономике, а условия возможных сделок со временем только ухудшаются. По его словам, Украина проигрывает конфликт, несёт огромные потери, не имеет своих денег даже на функционирование страны и теряет экономику. Вместо ожидания перелома Гончаренко* предлагает добиваться мира и улучшать позиции через переговоры. Он призывает не ждать всеобъемлющего соглашения, а идти через частные договорённости.

Отдельно Гончаренко* предлагает дать Москве сигнал о готовности обсуждать нейтральный статус Украины. По его мнению, ответ на вопросы о членстве в НАТО и помощи альянса очевиден, поэтому Киев мог бы отказаться от курса на вступление, сохранив сотрудничество с НАТО, создав общий европейский бюджет для финансирования армии и занимаясь перевооружением. «Умереть всей страной ради того, чтобы стать членом НАТО, — абсурд», — пишет он.

Также он предлагает обсуждать русский язык, церковь и историческую память: распространить на русский защиту, которую Европа требует для языков нацменьшинств, оставив украинский языком образования, культуры и науки. А также не запрещать посещение структур, связанных с РПЦ, если там нет антигосударственной деятельности.

«Нужно начать с малого и постепенно прийти к остановке всего. Другого варианта нет. Нужен мир», — заключает Гончаренко*.

Как указывает украинское издание «Страна», такие настроения присущи не только Гончаренко*. Все чаще подобные мысли звучат как в политических, так и в экспертных кругах, а также среди предпринимателей. О мире стали гораздо чаще заявлять и в «Слуге народа».

Однако реакция властей оказалась красноречивой. По словам Гончаренко*, близкие к Офису президента телеграм-каналы стали распространять утверждения, будто он действует в интересах команды Трампа. В этих пабликах заявления нардепа о мире объясняли стремлением администрации Трампа — с которой его якобы связывают — заключить мирную сделку до выборов в Конгресс.

Сам Зеленский, к слову, обвинил тех, кто высказывает подобные Гончаренко* заявления, в «сдаче интересов государства». «Интересы нашего государства нельзя сдавать ни в коем случае. Как бы нам ни было трудно, нельзя поддаваться давлению со стороны Путина и России. Потому что тогда Украину сломают», — подчеркнул глава Украины.

Однако по факту мнение украинцев и даже нардепов о мире не слишком-то учитывается в политических верхах. Пока европейцы будут продолжать финансировать конфликт, он будет продолжаться. Как говорится, кто платит, тот и заказывает музыку.

* внесён РФ в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга