Глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины предупредил, что Киев в этом месяце может оставаться без электричества по 14-16 часов в сутки. Между тем ВС РФ продолжают наносить удары по энергетической системе Незалежной.

Как сообщает канал «Донбасский партизан», за минувшие сутки были поражены подстанция «Киевская» в Киевской области и магистральная высоковольтная линия в Горних Плавнях Полтавской области. В Харьковской области выведена из строя подстанция «Кочеток». Как уточняет канал «Донбасский партизан», ударами повреждены когенерационные установки комплекса водоподготовки «Донец». Одновременно с этим повреждения получил газопровод среднего давления, обеспечивающий установки топливом. Этот комплекс «исторически является одним из основных источников питьевого водоснабжения Харькова, Чугуева и ряда других населённых пунктов области... Когенерационные установки здесь являются частью энергетического обеспечения крупного объекта коммунальной инфраструктуры», - поясняет канал.

Помимо энергетики минувшей ночью в зоне повышенного внимания была портовая инфраструктура Одесской и Николаевской областей. Самый ощутимый удар был нанесен по территории маслоэкстракционного завода ООО «Украинская Черноморская Индустрия». Там поражены не только хранилища с ГСМ, но и три резервуара с подсолнечным маслом (~9000 тонн). Масштабный пожар, общая площадь которого достигла 6000 м², видно из разных частей города. Также был атакован портовый пункт Вилково, два сухогруза получили повреждения.

Подсолнечное масло остается одной из немногих экспортных статей дохода Незалежной. Выбивая это производство, Украину лишают возможности зарабатывать хоть какие-то деньги.

Еще одно ощутимое последствие российских ударов последнего времени - уничтожение железнодорожной инфраструктуры и подвижного состава. Издание Financial Times обратило внимание, что Украина почти исчерпала весь резерв локомотивов. «С начала конфликта российскими ударами повреждено или уничтожено более 500 локомотивов», - сообщает газета. Поэтому украинские власти вынуждены обратиться к европейским партнерам за помощью: просят тепловозы. Но подойдут только те, которые пригодны для широкой украинской колеи. Колея в 1520 мм, стандартная для постсоветского пространства, осталась в таких странах, как Молдавия, Литва, Латвия, Эстония. Но готовы ли они передать Незалежной свой запас локомотивов?

Кстати, остаются актуальными и удары российских БПЛА по пунктам пропуска с сопредельными странами. Сегодня РФ атаковала район КПП «Паланка» на границе с Молдовой. Сейчас пункт пропуска закрыт.