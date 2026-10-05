Иллюзия Ормуза: рост нефтяного трафика скрывает темную реальность пролива

Фиксируемый рост объемов прохождения танкеров через Ормузский пролив создает обманчивое впечатление нормализации ситуации, маскируя критические риски безопасности и беспрецедентные издержки логистических операторов, констатируют обозреватели энергетических рынков. Внешняя стабилизация маскирует регулярные попытки задержания судов, радиоэлектронное глушение GPS и многократный взлет тарифов на военное страхование.

Трейдеры вынуждены использовать полутеневые схемы, перегрузку в открытом море и сопровождение конвоями, чтобы вывезти сырье в условиях угроз Тегерана заблокировать горловину Персидского залива. Судовладельцы признают, что любой точечный инцидент способен мгновенно парализовать треть мировых поставок сжиженного природного газа и пятую часть экспорта сырой нефти.

Специалисты отмечают, что текущий трафик держится на пределе допустимого коммерческого риска. В случае перехода регионального противостояния в горячую фазу альтернативные трубопроводы через Красное море не смогут компенсировать закрытие пролива.

Россия снимает белые перчатки: ограничений на удары по Украине больше нет