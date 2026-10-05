Вывод американских военных обострил соперничество партий ДПК и ПСК в Эрбиле

Завершение миссии международной коалиции во главе с США поставило Иракский Курдистан перед острейшей дилеммой: преодолеть многолетний раскол между Демократической партией Курдистана (ДПК) и Патриотическим союзом Курдистана (ПСК) либо рисковать утратой автономии перед лицом возросшего давления центрального Багдада и проиранских ополченцев.

Аналитики отмечают, что уход западных гарантов безопасности лишает курдские силы пешмерга внешнего координатора. Разногласия по контролю над таможенными доходами, экспортом нефти и формированием регионального парламента тормозят создание единого армейского командования автономии.

В Багдаде внимательно следят за динамикой внутрикурдского диалога, настаивая на полной интеграции силовых структур региона в федеральное министерство обороны. Политологи предупреждают, что отсутствие консенсуса сделает регион уязвимым для внешнего вмешательства.

Россия снимает белые перчатки: ограничений на удары по Украине больше нет