Военный эксперт Юрий Кнутов в комментарии «ВФокусе Mail» объяснил, в чем смысл перехода Эстонии в военной концепции «активной обороны».

Как заметил собеседник издания, эстонцы предпринимают попытки разработать способы ведения боевых действий, которые позволили бы ей какое-то время «сдерживать российскую армию», чтобы дать время натовцам «отмобилизоваться» в случае конфликта.

При этом Кнутов сомневается, что «активная оборона» по силам эстонской армии. Он подчеркнул, что активная оборона требует совершенно иного уровня подготовки, вооружений и численности войск, но всего этого у Таллина просто нет.

В частности, эксперт утверждает, что эстонская армия совершенно не понимает, что такое применение дронов и как их использовать в современном конфликте.

Во время выступления на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» президент РФ Владимир Путин заявил: «Мы никому не угрожаем, мы не собираемся ни на кого нападать ни в 2029-м, ни в 2030-м, ни в 2050 году. Но если мы столкнемся с агрессией, мы вынуждены будем отвечать».