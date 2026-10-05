Израиль сообщил о задержании двух человек у своих позиций на юге Сирии

Израильские военные сообщили о задержании двух человек на юге Сирии

Израильские военные сообщили о задержании двух человек на юге Сирии. По версии армейской пресс-службы Израиля, они на мотоцикле двигались в направлении израильского поста в районе, который ведомство называет зоной безопасности.

Военнослужащие сочли их подозрительными и задержали. В израильской армии заявили, что среди её личного состава пострадавших нет. Другие детали инцидента не приводятся.

В пресс-службе добавили, что израильские силы продолжат действовать в этом районе, заявив целью предотвращение угроз для жителей Израиля и военнослужащих.

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