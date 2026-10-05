Израиль запретил въезд лидеру британских «зеленых»

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар запретил въезд в страну лидеру британской Партии зеленых Заку Полански. Решение принято после того, как политическая сила приняла резолюцию, осуждающую сионизм и приравнивающую его к расизму, сообщает газета Times of Israel.

Ранее на ежегодном съезде партия официально выступила против сионизма. В документе также выражается неприятие израильской оккупации палестинских и сирийских земель. «Зеленые» призвали правительство Великобритании прекратить поставки оружия Израилю и признали наличие гуманитарной катастрофы в секторе Газа.

На фоне дипломатического скандала премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью газете Daily Mail сравнил Великобританию с государством-изгоем. Глава израильского правительства заявил, что официальный Лондон встал на путь умиротворения противников Израиля. Нетаньяху убежден, что британские власти принимают подобные решения исключительно ради получения поддержки своего электората.

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