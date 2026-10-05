Известны подробности о визите Рубио в одну из стран ЕС

Греция и США подпишут три соглашения во время визита Рубио в Афины

Греция и США планируют подписать три соглашения во время визита американского госсекретаря Марко Рубио в Афины 7 октября. Он примет участие в шестом раунде двустороннего стратегического диалога, сообщает Афинское Македонское агентство новостей (ANA-MPA).

Один из документов продлит договорённость об ограничении ввоза в США отдельных видов археологических и этнологических предметов, созданных до XV века. Ещё одно соглашение оформят в виде письма о намерениях по сотрудничеству между греческими вооружёнными силами и Национальной гвардией Флориды.

Третий меморандум будет касаться взаимного признания свидетельств о квалификации моряков в соответствии с международной конвенцией STCW 1978 года. Как отмечает агентство, договорённость должна упростить трудоустройство специалистов и расширить взаимодействие двух стран в сфере морского образования и подготовки кадров.

Встреча Рубио с министром иностранных дел Греции Йоргосом Герапетритисом и заседание стратегического диалога пройдут в Афинах. Участники намерены обсудить региональную и международную повестку, безопасность, энергетику, судоходство, технологии, торговлю, инвестиции и оборонное сотрудничество. Позднее американского госсекретаря примет премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

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