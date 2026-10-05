Кабул в Москве заверил, что соседям Афганистана нечего бояться

Амир Хан Моттаки, возглавляющий внешнеполитическое ведомство Афганистана, 5 октября выступил перед журналистами. Это произошло по завершении заседания московского формата. По его словам, афганская сторона придерживается своих принципов, а её земля не служит площадкой для действий, направленных против других государств.

Моттаки сделал акцент на экономическом курсе. Он сказал, что сейчас страна ориентирована на хозяйственное развитие и заинтересована в налаживании торговых контактов с партнёрами. По его словам, Кабул проводит политику с опорой на экономику и стремится расширять хозяйственные связи со всеми странами.

В российской столице в тот день собрались участники консультаций московского формата. К переговорам подключились спецпредставители 10 государств — Афганистана, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана. В качестве приглашённых гостей приехали делегации Белоруссии и Египта.

На встрече выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он жёстко обозначил позицию Москвы по поводу военной инфраструктуры НАТО. По его словам, размещение натовских объектов на афганской территории и в соседних государствах абсолютно неприемлемо, каким бы предлогом это ни объясняли.

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