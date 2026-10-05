Кеми Баденок пообещала построить 50 тысяч тюремных мест в Британии

Лидер Консервативной партии Великобритании Кеми Баденок представила программный документ «Правильный путь» (The Right Way), который должен стать основой для работы будущего правительства. Выступая на партийной конференции в Бирмингеме, она выразила уверенность в победе тори на следующих парламентских выборах, сообщает PA Media.

95-страничный манифест Баденок сравнила с трактатом «Правильный подход», представленным Маргарет Тэтчер в 1976 году. По ее словам, именно такая тщательная подготовка позволила консерваторам удерживать власть на протяжении 18 лет. Новая программа призвана обеспечить готовность партии немедленно приступить к управлению страной после электорального успеха.

В центре документа — идея концентрации государственных ресурсов на ключевых направлениях: обороне, защите границ, общественном порядке, верховенстве закона и критической инфраструктуре. Баденок подчеркнула, что ресурсы государства ограничены, поэтому власти придется делать «трудный выбор». Экономическая стратегия предполагает создание условий для роста с последующим предоставлением бизнесу большей свободы.

Программа содержит признание ошибок предыдущих консервативных правительств в вопросах иммиграции, достижения климатических целей и реализации Brexit. Баденок заявила о необходимости отличаться как от Лейбористской партии, так и от курса тори двухлетней давности. Она раскритиковала премьер-министра Энди Бернема, утверждая, что у его кабинета нет полноценного плана развития страны.

В преддверии конференции партия анонсировала конкретные шаги: создание 50 тысяч новых тюремных мест и отмену ограничений на бесплатные 30 часов ухода за детьми в неделю, чтобы этой льготой могли пользоваться и состоятельные семьи.

Консерваторы пытаются восстановить позиции после поражения на выборах 2024 года. Однако, согласно данным опросов, партия пока уступает как лейбористам, так и движению Reform UK.

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