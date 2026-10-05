Хинштейн вернулся в Курскую область после реабилитации

Губернатор Курской области Александр Хинштейн вернулся в регион после курса реабилитации и теперь может передвигаться самостоятельно, без вспомогательных средств.

Напомним, 22 января Хинштейн попал в ДТП во время рабочей поездки в один из районов — тогда его госпитализировали. Позднее губернатор рассказал, что ему провели операцию: у него диагностировали перелом бедренной кости и трёх рёбер.

20 апреля он сообщил, что вышел на полный рабочий день, а в конце сентября проинформировал, что по рекомендации врачей проходит реабилитацию.

На заседании регионального правительства Хинштейн отчитался о завершении восстановительного курса: поставленные задачи выполнены, он снова свободно передвигается. Губернатор выразил надежду, что это положительно скажется на эффективности его работы — в частности, позволит лично осматривать объекты, где идёт ремонт или реконструкция.