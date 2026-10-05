Хуситы предупредили авиакомпании об опасности неба Саудовской Аравии

Военно-политическое движение «Ансар Алла» (хуситы) разослало авиаперевозчикам сигнал об угрозе для рейсов через Саудовскую Аравию. Созданный хуситами центр координации гуманитарных операций утверждает, что небо королевства превратится в зону боевых действий для их сил. Это связано с готовящимися военными мерами против Эр-Рияда.

Официальный представитель движения Мухаммед Абдессалам уточнил: после такого предупреждения группировка не берёт на себя никакой ответственности за то, что может произойти с гражданскими рейсами.

Вооружённое противостояние между хуситами и силами, поддерживающими правительство Йемена при покровительстве Эр-Рияда, вспыхнуло вновь в середине июля 2026 года. До этого на протяжении 4 лет боёв не было. За минувший период «Ансар Алла» подчинила себе всю западную береговую линию Красного моря, а также важные города рядом с Баб-эль-Мандебским проливом.

В последние дни обстановка накалилась. В понедельник власти Йемена, признанные на международном уровне, заявили о старте операции по возвращению Саны, столицы страны, из-под контроля хуситов.

В ответ коалиция во главе с Саудовской Аравией сообщила, что задействовала 100 истребителей. Удары наносятся более чем по 300 целям на территориях, подконтрольных повстанцам. Воздушная кампания идёт в поддержку широкого наступления правительственных войск на земле.

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