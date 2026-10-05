Хуситы сообщили о новых атаках на Саудовскую Аравию

Военный представитель хуситов Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah заявил, что правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение «Ансар Алла» атаковало аэропорты в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, в городе Абха на юге страны и НПЗ Saudi Aramco в Джидде.

По его словам, были проведены три крупные операции с использованием большого количества баллистических и крылатых ракет, а также беспилотников, причём целью первой операции стал аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде, в результате чего было прервано авиасообщение.

Сариа добавил, что целью второй операции стал нефтеперерабатывающий завод компании Aramco в Рабихе, где возник пожар, а целью третьей - аэропорт Абха, авиабаза в Хамис Мушейте и военный лагерь Аль-Акифа в провинции Асир, а также другие важные объекты в Наджране и Джизане.

Напомним, что ранее военно-политическое движение «Ансар Алла» разослало авиаперевозчикам сигнал об угрозе для рейсов через Саудовскую Аравию. Созданный хуситами центр координации гуманитарных операций утверждает, что небо королевства превратится в зону боевых действий для их сил, и это связано с готовящимися военными мерами против Эр-Рияда. Официальный представитель движения Мухаммед Абдессалам уточнил, что после такого предупреждения группировка не берёт на себя никакой ответственности за то, что может произойти с гражданскими рейсами.

Ранее сообщалось, что в ООН выразили обеспокоенность эскалацией в Йемене.