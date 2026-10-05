Хуситы заявили о сбитом саудовском беспилотнике Wing Loong II

Хуситы из движения «Ансар Аллах» сбили разведывательно-ударный беспилотник Саудовской Аравии в небе над провинцией Таиз, заявил военный представитель движения Яхья Сариа. Речь идет о дроне Wing Loong II.

По словам Сариа, беспилотник принадлежал саудовской стороне и выполнял задачи в воздушном пространстве провинции. Заявление он опубликовал в своем Telegram-канале.

Других деталей инцидента не приводится. Саудовская сторона сбитие дрона не комментировала.

5 октября председатель Президентского руководящего совета Йемена Рашад Мухаммед аль-Алими объявил о начале масштабной военной операции «Рассвет Йемена». Ее целью названо освобождение столицы от мятежников.

Правительственные войска при поддержке авиации аравийской коалиции выбили хуситов из района Зубаб и восстановили контроль над Баб-эль-Мандебским проливом. Силы альянса во главе с Эр-Риядом задействовали в операции 100 истребителей.

Через Баб-эль-Мандебский пролив транспортируются миллионы баррелей саудовской нефти, что делает контроль над этой зоной стратегически важным для королевства. Хуситы неоднократно атаковали нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии.

В Йемене с августа 2014 года продолжается вооруженное противостояние между хуситами и правительственными силами, поддерживаемыми Саудовской Аравией. В июле повстанцы объявили морскую блокаду королевства, а в сентябре установили контроль над портовым городом Моха.

Йеменская армия отбила у хуситов ворота в Баб-эль-Мандеб.

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