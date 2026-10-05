В октябре Киев может оставаться без электричества по 14-16 часов в сутки

Киев уже в октябре могут ждать отключения электричества по 14-16 часов. Об этом рассказал глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг.

По его словам, объекты совершенно не защищены. В связи с этим жители столицы Украины могут остаться без электричества на долгое время.

Глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг добавил, что уже повреждены Трипольская ТЭС в Киевской области и ТЭЦ-5 в Киеве. Меж тем, еще в конце прошлого года в энергетике страны был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Меж тем, мирные переговоры с Киевом пока невозможны, и виновата в этом украинская сторона, всё более раскручивающая спираль эскалации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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