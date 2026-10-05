Колоссальная утечка: в Дании скомпрометированы личные данные 8,8 миллиона человек

Злоумышленники получили несанкционированный доступ к адресам и номерам CPR

Агентство по цифровизации Дании и национальные органы кибербезопасности начали расследование крупномасштабного инцидента безопасности, в результате которого посторонние лица получили несанкционированный доступ к персональным данным 8,8 миллиона граждан, передает агентство Anadolu Agency. Утечка затронула не только ныне живущих резидентов, но и архивные базы данных учета населения.

По информации профильных регуляторов, в открытый доступ попали полные имена, домашние адреса и персональные идентификационные номера (CPR), применяемые в датской налоговой, банковской и медицинской системах. Специалисты по информационной безопасности локализовали уязвимость и ведут аудит защищенных серверных контуров.

Датские правоохранительные органы призвали жителей проявлять повышенную бдительность в отношении фишинговых рассылок и подозрительных финансовых запросов. Власти королевства готовят пакет мер по дополнительному шифрованию государственных баз данных.

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