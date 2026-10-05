Конфликт интересов: возвращение Маска в Пентагон вызвало споры в Вашингтоне

Возвращение миллиардера Илона Маска к сотрудничеству с Министерством обороны США в рамках участия в стратегическом проекте Meridian спровоцировало острую волну критики и возобновило дискуссии о конфликте интересов, передает издание The Chosun Daily. Проект объединяет руководителей технологических оборонных стартапов для консультирования Пентагона по прогнозированию будущих вооруженных конфликтов.

Бывшие чиновники военного ведомства и эксперты по этике указывают, что тесная интеграция владельца космических и спутниковых систем в процесс планирования оборонных заказов может создать необоснованные преференции для частного бизнеса бизнесмена. Руководство оборонного ведомства заявило, что инициатива не вырабатывает обязательную политику закупок, а лишь аккумулирует передовой технологический опыт.

Комитет уже провел серию закрытых консультаций и планирует представить итоговый аналитический доклад к январю 2027 года. Наблюдатели подчеркивают, что размытие границ между государственным регулированием и частными оборонными подрядчиками требует строгого надзора со стороны профильных комитетов Конгресса.

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