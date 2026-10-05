Королева Норвегии в последний момент отказалась от участия в главном мероприятии

Королева Норвегии Метте-Марит отказалась от участия в открытии Стортинга за несколько часов до церемонии из-за респираторной инфекции. Отмечается, что мероприятие должно было стать её главным дебютом в качестве королевы-консорта при новом короле Хоконе VIII, но из-за реабилитации после трансплантации лёгких её официальные обязанности, как теперь уточняется, будут ограничены в течение всего года.

Напомним, что норвежская королевская семья всё ещё носит траур в связи со смертью короля Харальда и принцессы Астрид, и этот период скорби привёл к отмене всех официальных мероприятий, за исключением самых важных, в основном тех обязанностей, которые монарх обязан выполнять, изложенных в Конституции. Таким событием считается открытие парламента, событие высочайшей институциональной важности, предназначенное только для короля, его супруги и наследника. Это должно было стать грандиозным дебютом нового главы государства, но королева Метте-Марит отказалась от участия в официальной программе всего за несколько часов до этого.

Королевский дворец в Осло сообщил норвежской общественной телекомпании NRK, что королева Метте-Марит не сможет принять участие в открытии Стортинга из-за «респираторной инфекции».

«Королева принимает участие в запланированной тренировке, и мы довольны её прогрессом. Королева всё ещё находится на этапе реабилитации, который продлится примерно год после операции», — пояснил Аре Холм, заведующий пульмонологическим отделением больницы, где королеве в июне 2026 года была проведена трансплантация лёгких из-за хронического лёгочного фиброза, диагностированного в 2018 году.

Это было 171-е заседание Стортинга, норвежского парламента, и первое за всё время правления Хокона VIII. Как регент, он председательствовал на этой церемонии в 2020 году от имени короля Харальда, но для королевы Метте-Марит и принцессы Ингрид это должно было стать их главным дебютом перед нацией, 169 членами Стортинга, правительством в полном составе, председателем Верховного суда и делегацией из Высокого суда.

Кронпринцесса Ингрид Александра присутствовала в Стортинге вместе со своим отцом, что ознаменует новый этап её подготовки в качестве наследницы. Во время церемонии король Хокон зачитал Тронную речь — текст, подготовленный правительством с изложением его программы на предстоящий год. Это закладывает основу для сценария, который рассматривался долгое время: правление Хокона может в большей степени поддерживаться наследной принцессой, чем королевой-консортом, которая всё ещё находится на стадии восстановления. Её текущее медицинское обследование будет определять её официальный график и её роль в будущем. После того как королева Метте-Марит была выписана из больницы три месяца назад, медицинская команда королевы дала понять, что ей предстоит период реабилитации. Аре Холм рассказал о том, что следующие шесть месяцев после операции Метте-Марит будет проходить курс реабилитации и находиться под пристальным наблюдением для выявления осложнений, таких как отторжение или инфекции. Последующее заявление из Королевского дворца в Осло, о котором сообщил NRK, добавило решающую деталь: в этот период у принцессы не было запланировано никаких официальных мероприятий. На тот момент в заявлении говорилось о шестимесячном периоде, однако сегодня сроки были продлены, и Холм теперь заговорил о полном годе, который совпадёт с первым годом правления короля Хокона. Исторически считается, что это время, имеющее огромное институциональное значение, когда при обычных обстоятельствах официальная повестка дня каждого члена парламента, сопровождающего главу государства, была бы чётко определена. На данный момент считается, что уже началось правления нового короля и его наследника.