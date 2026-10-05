Королевство наносит ответный удар: против хуситов начато контрнаступление

Поддерживаемое Саудовской Аравией правительство Йемена начинает военную кампанию по возвращению всей территории, удерживаемой хуситами. Это заявление было сделано через несколько часов после того, как поддерживаемые Ираном хуситы, как сообщается, перерезали жизненно важный маршрут снабжения осажденного города Таиз.

Правительство Йемена, поддерживаемое Саудовской Аравией, объявило о начале новой военной операции по возвращению всей территории, удерживаемой хуситами, несмотря на то, что группировка боевиков добилась новых успехов на местах, по сообщениям, окружив удерживаемый правительством город.

Рашад аль-Алими, глава президентского совета Йемена, заявил в воскресенье в своем заявлении: “Сегодня я объявляю о начале военных операций по возвращению оставшихся территорий республики и распространению власти государства и его институтов на всю территорию страны”.

Это заявление ставит амбициозную цель перед правительством, которое недавно потеряло часть побережья Красного моря и районы вокруг Баб-эль-Мандебского пролива, которые являются препятствием для международного судоходства, после молниеносного наступления поддерживаемых Ираном хуситов, пишет The Guardian.

Международно признанное правительство Йемена изо всех сил пытается сдержать этот всплеск, даже при военной поддержке Саудовской Аравии. В последние недели хуситы все чаще нападают на саудовское королество, а в воскресенье заявили, что они снова атаковали нефтяную инфраструктуру в столице.

Это заявление прозвучало всего через несколько часов после того, как хуситы перерезали жизненно важный маршрут снабжения, связывающий осажденный город Таиз с временной столицей правительства Аденом, согласно четырем источникам в службе безопасности.

Наступление хуситов последовало за днями ожесточенных боев в городе и его окрестностях. “Нам сообщили, что хуситы взяли под контроль район аль-Сафия, где они перерезали главную дорогу и взяли под контроль полицейский участок”, - сказал источник в полиции в этом районе.

Три источника в йеменских вооруженных силах также подтвердили, что хуситы контролируют этот район и маршрут снабжения, движение по дороге остановлено, и группировка в настоящее время окружает город Таиз. Боевые действия в этом районе продолжаются, добавили они.

Источники с обеих сторон сообщили агентству AFP в воскресенье, что за прошедшие сутки в результате боевых действий в западной провинции Таиз и ее окрестностях погибло более 70 человек.

Источники из международно признанного правительства сообщили, что 34 правительственных военнослужащих были убиты – 20 на окраине провинции Таиз в соседнем Лахдже, в то время как военные источники хуситов сообщили, что 39 их бойцов были убиты в боях за Таиз и в приграничных районах с Лахджем. Сам город Таиз остается под контролем правительственных войск, но уже давно осажден с севера, востока и запада боевиками-хуситами и остается одним из главных фронтов затянувшейся гражданской войны в Йемене.

Военный представитель хуситов Яхья Сари заявил в воскресенье, что группировка запустила баллистические ракеты и беспилотники по объектам саудовской энергетической компании Aramco в Эр-Рияде и в районе Хурайс на востоке страны, что вызвало крупные пожары. Удары были совершены в ответ на то, что, по утверждению хуситов, за последние 12 часов Саудовская Аравия нанесла 50 воздушных и ракетных ударов по Йемену.

Экспорт саудовской нефти уже находился под давлением из-за блокады Ираном Ормузского пролива в Персидском заливе. Телеканал хуситов "Аль-Масира" сообщил о саудовских ударах в воскресенье по северным мухафазам Аль-Джауф и Саада, в результате которых по меньшей мере два человека были ранены.