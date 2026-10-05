Коста-Рика определилась с новым руководителем МИД

Президент Коста-Рики Лаура Фернандес Дельгадо назначила Ану Елену Пинто Лисано министром иностранных дел и по делам религий. Об этом сообщило внешнеполитическое ведомство страны.

Пинто Лисано — кадровый дипломат с более чем 20-летним стажем. В последние годы она представляла Коста-Рику во Франции и Монако, а также была постоянным делегатом страны при ЮНЕСКО и представителем при Международной организации франкофонии. К исполнению обязанностей нового министра приступит 15 октября.

Предыдущий глава МИД Мануэль Товар Ривера покинул пост 24 сентября. Президент отправила его в отставку после того, как он без разрешения участвовал в заседании коалиции «Щит Америк», где присутствовал президент США Дональд Трамп. До назначения Пинто Лисано руководство внешнеполитическим ведомством временно осуществляла министр внешней торговли Индиана Трехос Гальо.

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