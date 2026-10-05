КСИР: корабли США бежали от Ирана на 1000 км

Иран заявил, что корабли США отошли на 1000 км от его берегов

Контр-адмирал Али Фадави, представляющий Корпус стражей исламской революции, заявил, что американские военные корабли были вынуждены отойти примерно на 1000 км от иранского побережья. Интервью с ним показал телеканал Press TV.

По утверждению Фадави, США не сами приняли такое решение, а сделали это под давлением силы Исламской Республики и сухопутных войск КСИР. Он также сказал, что в Персидском заливе, Ормузском проливе, Оманском заливе и даже в северной части Индийского океана впервые не было зафиксировано присутствие ни одного корабля США. Кроме того, контр-адмирал назвал военные суда США на 100% уязвимыми для ракетных ударов со стороны КСИР.

Свои слова Фадави произнёс, когда ВМС США продолжают плотно блокировать иранские порты с моря. До этого Центральное командование Вооружённых сил США на Ближнем Востоке (CENTCOM) доложило, что с июля остановило 125 торговых судов, следовавших в иранские порты или из них. Так США добиваются строгого выполнения блокадного режима.

Морскую блокаду судов, идущих к иранским портам и прибрежным районам либо в обратном направлении, американский флот вновь ввёл 14 июля.

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