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Политика 1987

КСИР: корабли США бежали от Ирана на 1000 км

Иран заявил, что корабли США отошли на 1000 км от его берегов

Иран заявил, что корабли США отошли на 1000 км от его берегов
Сгенерировано с помощью ChatGPT / Илья Сафонов

Контр-адмирал Али Фадави, представляющий Корпус стражей исламской революции, заявил, что американские военные корабли были вынуждены отойти примерно на 1000 км от иранского побережья. Интервью с ним показал телеканал Press TV.

По утверждению Фадави, США не сами приняли такое решение, а сделали это под давлением силы Исламской Республики и сухопутных войск КСИР. Он также сказал, что в Персидском заливе, Ормузском проливе, Оманском заливе и даже в северной части Индийского океана впервые не было зафиксировано присутствие ни одного корабля США. Кроме того, контр-адмирал назвал военные суда США на 100% уязвимыми для ракетных ударов со стороны КСИР.

Свои слова Фадави произнёс, когда ВМС США продолжают плотно блокировать иранские порты с моря. До этого Центральное командование Вооружённых сил США на Ближнем Востоке (CENTCOM) доложило, что с июля остановило 125 торговых судов, следовавших в иранские порты или из них. Так США добиваются строгого выполнения блокадного режима.

Морскую блокаду судов, идущих к иранским портам и прибрежным районам либо в обратном направлении, американский флот вновь ввёл 14 июля.

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