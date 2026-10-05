Левитт сбежала из Белого дома прямо на Fox News

Бывший пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт перейдет на работу на телеканал Fox News в качестве политического комментатора, сообщила газета New York Times. Ожидается, что она приступит к обязанностям 1 ноября.

Гендиректор Fox News Media Сюзанн Скотт заявила, что опыт Левитт в Белом доме и в ходе президентской кампании дает ей особое понимание сегодняшнего политического ландшафта. Левитт будет выступать как в новостных, так и в аналитических программах.

Она покинула пост главного официального представителя президента США Дональда Трампа в августе. По данным издания, отставка была связана с рождением второго ребенка и переездом к семье в штат Нью-Гэмпшир.

Левитт стала вторым пресс-секретарем администрации Трампа, перешедшим на работу в Fox News. До этого также сделала Кейли Макинани, присоединившаяся к телеканалу в 2021 году.

В NYT отметили, что Трамп активно привлекает бывших ведущих этого канала на руководящие посты в своем кабинете. Среди них названы Пит Хегсет и Шон Даффи.

Левитт — одна из самых молодых пресс-секретарей Белого дома в истории США. Она работала в администрации Трампа и участвовала в его предвыборной кампании.

Переходы между Fox News и администрацией Трампа носят регулярный характер. Телеканал остается одним из ключевых медиа для консервативной аудитории в США.

Кадровый маневр Трампа: министры будут вести брифинги.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале "МК" в MAX