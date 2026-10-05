Лидер боснийских сербов Додик объявляет о победе своей партии на выборах в Боснии и Герцеговине. Имеющий на Западе репутацию «убежденного пророссийского политика» Додик доминировал в предвыборной кампании, несмотря на то, что его имя не фигурировало в бюллетенях для голосования.

Политик из числа боснийских сербов Милорад Додик объявил о победе своей партии на выборах в Боснии, которые проходили в условиях экономического давления, перспективы вступления балканской страны в Европейский союз и межэтнической напряженности, разделяющей страну со времен жестокой войны 1992–1995 годов, сообщает Associated Press.

Милорад Додик, ранее занимавший пост президента Республики Сербской, где большинство населения составляют сербы, был лишен права занимать государственные должности после того, как в прошлом году его признали виновным в неподчинении решениям международного посредника, курировавшего выполнение мирного соглашения 1995 года, положившего конец боснийской войне.

После подсчета почти 90% голосов союзница Додика Желька Цвиянович из правого «Альянса независимых социал-демократов» набрала более 55% голосов и получила одно из трех мест в трехпартийном президиуме страны, опередив своего ближайшего соперника примерно на 30 процентных пунктов.

Выступая на пресс-конференции поздно вечером в воскресенье, Додик заявил, что его партия также будет иметь “подавляющее большинство” в скупщине Республики Сербской, и отметил “великолепную победу” президента США Дональда Трампа в 2024 году и поддержку президента России Владимира Путина на выборах.

“Никто не должен просить нас изменить нашу политику, - сказал Додик. - Мы не сдадимся, а продолжим ради нашего народа… Я не могу поверить, что мы вот так все разрушили”.

Около 3,4 миллиона избирателей имели право выбрать трех членов многоэтнического совета президента страны, законодателей национального парламента и глав учреждений двух образований страны: Федерации Боснии и Герцеговины, в которой большинство составляют мусульмане, и Республики Сербской, в которой преобладают этнические сербы, поясняет Associated Press.

После подсчета более 94% голосов в воскресенье Дарияна Филипович, представляющая националистический Хорватский демократический союз Боснии и Герцеговины, уверенно лидировала в борьбе за место представителя хорватов на президентских выборах, в то время как действующий член президиума от босняков Денис Бечирович, представляющий Социал-демократическую партию, опередил своего ближайшего соперника Бакира Изетбеговича, менее чем на три процентных пункта.

И Филипович, и Бечирович объявили о своей победе в воскресенье вечером, еще до того, как были подсчитаны все голоса.

Центральная избирательная комиссия Боснии сообщила, что всего было подано 1 432 269 голосов, то есть явка составила 42%, что на 8% меньше, чем на последних выборах в Боснии в 2022 году.

Босния представляет собой сложную систему государственных институтов, которые были созданы в соответствии с мирным соглашением, заключенным при посредничестве США в 1995 году, с целью сгладить этнические противоречия между мусульманами-боснийцами, православными сербами и католиками-хорватами, которые привели к войне, отмечает Associated Press.

На заключительном предвыборном митинге своей партии в пятницу вечером в Баня-Луке, административном центре Республики Сербской, Додик заявил своим сторонникам, что Босния «мертва». «Это невозможная страна. В ней нет никакого смысла», — сказал Додик на митинге.

Подобные политические и этнические разногласия, из-за которых боснийцы, сербы и хорваты голосуют в основном по этническому признаку, препятствуют вступлению Боснии в ЕС, несмотря на усилия блока, направленные на то, чтобы побудить враждующих лидеров страны работать сообща над проведением реформ.