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Политика 2443

Ликвидирован сухогруз, который вез груз для ВСУ

В порту Южный поражен сухогруз, который вез груз для ВСУ

В порту Южный поражен сухогруз, который вез груз для ВСУ
Фото: Александр Астафьев

Российские военнослужащие продолжают работу в зоне проведения спецоперации. Сегодня, 5 октября, они нанесли удары с помощью беспилотников по портовой инфраструктуре Украины и морским судам, задействованным в доставке военных грузов на Украину.

Об этом рассказали представители Министерства обороны Российской Федерации. Так, в порту Южный поражен сухогруз. Он доставлял грузы, которые предназначены для обеспечения боевиков ВСУ.

Напомним, ранее военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов оценил вероятность полного уничтожения Южного моста в Киеве. По словам эксперта, уничтожение этой переправы реально, и в арсенале ВС РФ есть тот инструмент, который может ликвидировать этот мост сразу. 

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