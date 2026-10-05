Ликвидирован сухогруз, который вез груз для ВСУ

Российские военнослужащие продолжают работу в зоне проведения спецоперации. Сегодня, 5 октября, они нанесли удары с помощью беспилотников по портовой инфраструктуре Украины и морским судам, задействованным в доставке военных грузов на Украину.
Об этом рассказали представители Министерства обороны Российской Федерации. Так, в порту Южный поражен сухогруз. Он доставлял грузы, которые предназначены для обеспечения боевиков ВСУ.
Напомним, ранее военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов оценил вероятность полного уничтожения Южного моста в Киеве. По словам эксперта, уничтожение этой переправы реально, и в арсенале ВС РФ есть тот инструмент, который может ликвидировать этот мост сразу.