Литва и Польша раскрыли планы об эвакуации населения

В Прибалтике прорабатывают сценарий эвакуации населения через польскую границу

Литва и Польша намерены обновить совместный план действий на случай чрезвычайной ситуации, включая эвакуацию людей через границу. Об этом заявил глава МВД и администрации Польши Марчин Кервиньский после переговоров с литовским коллегой Мартинасом Кателинасом.

По словам Кервиньского, стороны обсуждают создание дополнительных пунктов пересечения границы и центров для приёма эвакуированных. Он отметил, что существующие договорённости необходимо пересмотреть: согласовать территориальные аспекты и унифицировать порядок прохождения границы.

Кателинас добавил, что в случае кризиса для жителей Литвы, Латвии и Эстонии основным маршрутом эвакуации в Европу станет Польша.

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