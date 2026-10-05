Лондон теряет элиту: богачи бегут из Британии с состоянием $160 млрд

Bloomberg: за два года Британию покинули богачи с состоянием $160 млрд

Совокупное состояние людей и семей, которые за последние два года покинули Великобританию или ослабили связи с ней, составляет $160 млрд, пишет Bloomberg на основе анализа индекса миллиардеров. Это больше, чем состояние участников индекса, продолжающих жить в стране.

Основным изменением стала отмена режима non-dom, который позволял при определенных условиях до 15 лет не платить британские налоги с зарубежных доходов. Власти также ужесточили налогообложение наследства и доходов управляющих инвестициями на частных рынках.

Половина рассмотренной изданием группы завершила переезд за несколько недель до вступления реформы в силу в апреле 2025 года. Среди направлений переезда — Монако, Швейцария и Объединенные Арабские Эмираты.

Большинство уехавших — иностранцы с относительно недавними или ограниченными связями с Великобританией. Однако управляющий хедж-фондом Крис Рокос, переехавший в Грецию, родился в стране и был одним из ее крупнейших налогоплательщиков.

Отъезд состоятельных жителей сказывается на продажах дорогого жилья и предприятиях, обслуживающих эту аудиторию. Ресторанная группа Caprice Holdings назвала повышение местных налогов на бизнес одним из факторов снижения выручки.

В июне 2025 года Henley & Partners прогнозировала, что за год Великобританию покинут 16,5 тыс. миллионеров, а связанные с этим активы составят £66 млрд. В 2024 году из страны уехали 10,8 тыс. состоятельных жителей.

В октябре 2025 года Bloomberg со ссылкой на документы сообщило о переезде сооснователя и гендиректора Revolut Николая Сторонского из Великобритании в ОАЭ. К тому моменту он жил там более года, сохранив дом в Великобритании.

Один из богатейших британцев перебрался в Монако.

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