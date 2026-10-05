Лула да Силва заявил о "матче на выбывание" на выборах в Бразилии

Лула да Силва и Флавиу Болсонару вышли во второй тур выборов в Бразилии

После оглашения результатов первого тура президентской гонки в Бразилии действующий глава государства Луис Инасиу Лула да Силва сделал заявление. Об этом пишет GZH. Он отметил, что готов к дуэли один на один с Флавиу Болсонару, который является сыном экс-президента Жаира Болсонару.

По словам Лулы да Силвы, в поединках на выбывание он чувствует себя уверенно. Когда останутся только два участника, станет понятно, какие программы предлагаются стране, добавил он.

В первом туре Флавиу Болсонару получил свыше 47% голосов, а Лула да Силва — больше 45%. Как указывает Высший избирательный суд, за нынешнего президента проголосовало на 2,3 млн человек меньше, чем за его соперника. Следующий этап выборов назначен на 25 октября.

Лула да Силва также признал, что результат голосования часто оказывается непредсказуемым. Он сказал, что не удаётся получить всё, на что рассчитываешь, и признался: он ожидал победы уже в первом туре, хотя и раньше придерживался такого мнения. Итог первого тура он назвал уроком демократии и призвал сторонников сплотиться. Если Лула да Силва победит, он возглавит Бразилию в четвёртый раз.

4 октября в стране прошло общенациональное голосование. Граждане определяли, кто займёт посты президента и вице-президента, кто войдёт в Национальный конгресс, а также кто станет губернатором, вице-губернатором и депутатом законодательных собраний во всех федеративных единицах.

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