Макрон обсудил с Зеленским поддержку Украины и защиту от дронов

Макрон и Зеленский обсудили поддержку Украины и защиту от дронов

Президент Франции Эммануэль Макрон провёл переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом французский политик сообщил в социальной сети X. Стороны подтвердили солидарность и обсудили меры поддержки.

«Я только что беседовал с президентом Зеленским, чтобы подтвердить солидарность Франции и ее полную поддержку Украины», — написал Макрон.

По его словам, Франция готова предоставить Украине средства для перехвата беспилотников.

Франция является одним из ключевых партнёров Украины в Европе. Париж регулярно заявляет о готовности поставлять военную технику. В частности, речь идёт о системах противовоздушной обороны. Внутриполитическая ситуация во Франции остается сложной. Правые силы часто выступают против дальнейшего финансирования украинских властей из европейского бюджета.

Ранее лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал решение Евросоюза. Он выступил против выделения дополнительной финансовой помощи Украине.

Читайте также в материалах:

Однопартийцы по ХДС предъявили серьезные претензии Мерцу;

Европарламент собрался проводить расследование из-за протестов во Франции.

Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.