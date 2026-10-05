Мэкэле взят: войска Эфиопии заняли столицу Тыграя на фоне саммита в Каире

Федеральные правительственные войска Эфиопии восстановили контроль над административным центром мятежного северного региона Тыграй — городом Мэкэле, сообщает портал allAfrica.com со ссылкой на репортаж радиостанции Radio France Internationale (RFI). Очевидцы зафиксировали вступление проправительственных частей и отрядов безопасности в город под звуки победных залпов.

Захват столицы повстанцев совпал с экстренной дипломатической встречей региональных соперников Эфиопии в Каире. Власти Египта, развивающие военное сотрудничество с Сомали и Эритреей, выразили крайнюю обеспокоенность рисками интернационализации конфликта. Лидер фронта ТНОО Дебрецион Гебремикаэль дал понять, что отряды повстанцев переходят к стратегии маневренной партизанской войны.

Эксперты предупреждают, что военный успех Аддис-Абебы не решает глубоких межнациональных противоречий, а напряженность на границе с Эритреей создает угрозу прямой межгосударственной войны на Африканском Роге.

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