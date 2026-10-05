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Политика 1763

Мэкэле взят: войска Эфиопии заняли столицу Тыграя на фоне саммита в Каире

Федеральные силы восстановили контроль над главным городом мятежного севера

Федеральные силы восстановили контроль над главным городом мятежного севера
Сгенерировано нейросетью ChatGPT, Смирнов Александр

Федеральные правительственные войска Эфиопии восстановили контроль над административным центром мятежного северного региона Тыграй — городом Мэкэле, сообщает портал allAfrica.com со ссылкой на репортаж радиостанции Radio France Internationale (RFI). Очевидцы зафиксировали вступление проправительственных частей и отрядов безопасности в город под звуки победных залпов.

Захват столицы повстанцев совпал с экстренной дипломатической встречей региональных соперников Эфиопии в Каире. Власти Египта, развивающие военное сотрудничество с Сомали и Эритреей, выразили крайнюю обеспокоенность рисками интернационализации конфликта. Лидер фронта ТНОО Дебрецион Гебремикаэль дал понять, что отряды повстанцев переходят к стратегии маневренной партизанской войны.

Эксперты предупреждают, что военный успех Аддис-Абебы не решает глубоких межнациональных противоречий, а напряженность на границе с Эритреей создает угрозу прямой межгосударственной войны на Африканском Роге.

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