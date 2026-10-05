Мелони пошла на крайние меры из-за фейков

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони подала заявку в Управление интеллектуальной собственности ЕС на регистрацию тембра своего голоса, сообщает газета La Repubblica. Так она пытается помешать использованию подделанного с помощью ИИ голоса для создания фейков и дипфейков.

Вместе с заявкой в управление передали аудиозапись, на которой Мелони дважды произносит фразу «Я Джорджа Мелони». Премьер хочет зарегистрировать товарный знак, закрепляющий права на тембр ее голоса.

Как отмечает газета, такой шаг не исключит попытки подделать ее высказывания, например при телефонном разговоре. Однако он существенно расширит возможности для борьбы с такими действиями.

Нарушение прав на товарный знак даст правообладателю возможность инициировать судебное разбирательство в любой стране Европы. Регистрация действует на всей территории ЕС.

По данным Euronews, если Мелони обнаружит несанкционированное использование своего голоса, она сможет потребовать изъятия из оборота незаконных материалов. Также она вправе взыскать с нарушителя компенсацию за ущерб.

Италия относится к странам, где вопросы регулирования ИИ и защиты персональных данных активно обсуждаются на уровне правительства. Тема дипфейков и подделки голосов публичных лиц становится предметом регулирования и в других странах ЕС.

Мелони возглавляет правительство Италии с 2022 года. Она регулярно становится объектом фейковых материалов и пародий, что делает защиту собственного голоса для нее практически значимым шагом.

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