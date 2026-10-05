Мендель заявила о кризисе на Украине после призыва депутата Рады к диалогу

Юлия Мендель, занимавшая ранее пост пресс-секретаря Владимира Зеленского, 5 октября откликнулась на предложение депутата Верховной рады Алексея Гончаренко* сменить конфронтацию на переговоры. По её словам, на Украине сохраняется политический кризис. Своё мнение она изложила в соцсети X.

Мендель считает, что такой ход событий во многом был предсказуем. Она связала его с курсом, который, как полагают многие, не принимал в расчёт потери среди людей и реализовывался при личном руководстве Зеленского. Кроме того, она указала на продолжение разрушительной войны, в рамках которой шансы на дипломатическое урегулирование не раз отбрасывались ради нового витка эскалации.

По её наблюдению, в стране можно услышать и требования прекратить конфликт, и призывы его продолжать. Вторые она объяснила естественной адаптацией к условиям военного времени. Но если государство проходит критический момент, такая адаптация, противоречащая общественным интересам, недопустима, добавила Мендель.

Сам Гончаренко* в пятницу говорил, что Киев терпит поражение и несёт огромные людские потери. Он полагает, что в сложившейся ситуации для Украины лучшим вариантом было бы договориться с Россией о мире.

Ранее Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, заявлял, что киевскому режиму необходимо определиться и начать переговоры. По его словам, возможность самостоятельно принимать решения у Киева сужается на фоне наступательных действий российских военных. Российское руководство неоднократно отмечало: Москва хочет устранить первопричины конфликта и добиться прочного мира, а не краткосрочных перемирий, которые ВСУ применяют для пополнения арсеналов и подготовки новых ударов.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов в России.

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