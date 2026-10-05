Мерц и Макрон готовят документ против Китая перед саммитом ЕС

Германия и Франция хотят наделить ЕС полномочиями для ограничения участия Китая в общеевропейском рынке, пишет Handelsblatt со ссылкой на дипломатов и чиновников. В частности, предлагается дать Еврокомиссии право в ускоренном порядке исключать китайские компании с европейского рынка.

По данным издания, ФРГ и Франция рассматривают этот шаг как превентивную меру. Поводом может стать ответ Китая на запланированные ЕС меры по защите европейской промышленности, включая ограничение экспорта критически важных видов сырья.

Берлин и Париж рассчитывают, что исключение компаний с рынка станет крайней мерой. Ожидается, что сам сигнал о готовности пойти на радикальный шаг подтолкнет Китай к торговым уступкам.

Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон представят требования в совместном документе. Это произойдет накануне саммита ЕС, который пройдет с 15 по 16 октября.

По данным газеты, Еврокомиссия уже прорабатывает торговые меры в отношении Китая. Чиновники ЕС утверждают, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен может заявить о них в ходе саммита.

До это СМИ сообщали, что Европа приближается к торговой войне с Китаем. Причиной назывались опасения за отрасли промышленности из-за наплыва дешевых китайских товаров на континент.

Министерство коммерции КНР 21 мая заявило, что Китай примет решительные ответные меры, если ЕС начнет вводить ограничения против китайских компаний и товаров. О конкретных мерах не сообщалось.

Стало известно, почему Китай свернул перевозки по Севморпути.

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