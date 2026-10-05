Международно признанному правительству Йемена выразили поддержку в Персидском заливе

Генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Джасем Мухаммед аль-Будайви подтвердил, что непоколебимую и поддерживающую позицию блока по отношению к международно признанному правительству Йемена.

Соответствующее заявление генсека ССАГПЗ приводит катарский телеканал Al Jazeera.

Отмечается, что аль-Будайви в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Йемена Афрахом аль-Зоубой обсудил развитие событий в регионе.

Кроме того, генсек ССАГПЗ подчеркнул, что безопасность в Йемене является коллективным интересом как фундаментальная точка обеспечения стабильности для всего Совета.