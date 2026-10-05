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Политика Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке: Израиль, Ливан, Иран, Палестина - последние новости на сегодня 996

Международно признанному правительству Йемена выразили поддержку в Персидском заливе

Генсек ССАГПЗ подтвердил поддержку международно признанного правительства Йемена

Генсек ССАГПЗ подтвердил поддержку международно признанного правительства Йемена
Фото: Matthias Balk/dpa/Global look press

Генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Джасем Мухаммед аль-Будайви подтвердил, что непоколебимую и поддерживающую позицию блока по отношению к международно признанному правительству Йемена.

Соответствующее заявление генсека ССАГПЗ приводит катарский телеканал Al Jazeera.

Отмечается, что аль-Будайви в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Йемена Афрахом аль-Зоубой обсудил развитие событий в регионе.

Кроме того, генсек ССАГПЗ подчеркнул, что безопасность в Йемене является коллективным интересом как фундаментальная точка обеспечения стабильности для всего Совета. 

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Автор:
Йемен
Сюжет:

Конфликт на Ближнем Востоке: Израиль, Ливан, Иран, Палестина - последние новости на сегодня