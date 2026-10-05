...
 telegram «MK»
Выбрать регион
$ 84.9 94.97
...
 Свежий номер Подписка

Политика 919

МИД Афганистана: Наше государство не служит плацдармом против других стран

Глава МИД Афганистана заявил о планах жить в мире с другими государствами

Глава МИД Афганистана заявил о планах жить в мире с другими государствами
фото: сгенерировано нейросетью гигачат / кирилл озимко

Глава МИД Афганистана Амир Хан Муттаки заявил, что власти страны придерживаются основных принципов и не допускают использования афганской территории для действий против других государств. Об этом он рассказал журналистам по итогам заседания московского формата консультаций по Афганистану.

По словам министра, позиция Кабула по этому вопросу остаётся неизменной.

Муттаки подчеркнул, что территория Афганистана не должна служить для создания угроз другим странам.

Читайте также: 

В Москве обсудили будущее Афганистана и присутствие НАТО в регионе.

Убежище для боевиков: Афганистан теряет аргументы в споре о базах ТТП.

Подписаться

Автор: