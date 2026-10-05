МИД пообещал контрмеры на недружественные выпады Токио

Москва соразмерно ответит на недружественные выпады Токио, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в связи с объявлением Японией 27-го "пакета" нелегитимных мер против нашей страны.

«Недружественные выпады Токио», как говорится в комментарии дипломата на сайте МИД РФ, «не останутся без соразмерных контрмер с нашей стороны». Контрмеры будут ориентированы на сферы, «представляющие интерес для Японии».

Новые меры Японии против России в МИД назвали очередным подтверждением несамостоятельности внешней политики Токио.

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