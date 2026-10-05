Министр туризма российского региона подал в отставку после скандала на вокзале

Министр туризма и народных промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев покинул свой пост — его прошение об отставке удовлетворил губернатор региона Глеб Никитин.

Скандал разгорелся после того, как 2 октября в местных Telegram‑каналах появилось видео с участием Яковлева. На записи министр, предположительно находясь в нетрезвом состоянии, употребляет ненормативную лексику и требует от сотрудников полиции задержать некоторых футболистов — он обвинял их в слабой игре. При этом Яковлев ссылался на личные связи с губернатором и руководителем областного управления МВД, а также подчёркивал свой статус члена регионального правительства. Ролик вызвал широкий общественный резонанс.

Спустя два дня в одном из Telegram‑каналов опубликовали ещё одно видео — на нём Яковлев приносит извинения футболистам и заявляет, что не испытывает к спортсменам никакого негатива.

Губернатор Глеб Никитин прокомментировал ситуацию так: хотя извинения с человеческой точки зрения уместны, ключевое значение в данном случае имеют вопросы служебной этики и должностных обязанностей. Именно поэтому он принял прошение Яковлева об отставке.

Сергей Яковлев занимал должность министра туризма и промыслов Нижегородской области с 29 апреля 2022 года.