Мир на грани голода: WSJ предупредила о кризисе

Перебои с судоходством через Ормузский пролив могут перерасти из энергетического в глобальный продовольственный кризис из-за сокращения поставок удобрений, пишет Wall Street Journal со ссылкой на генерального секретаря Международной торговой палаты Джона Дентона. По его словам, назревает кризис продовольственной безопасности.

Через Ормузский пролив проходит около трети мировых поставок удобрений. После нарушения судоходства доступные мощности по их производству и поставкам сократились почти на 40%.

Мировой рынок недополучил около 2,7 млн тонн удобрений. При отсутствии прогресса по разблокировке пролива цены на зерновые культуры могут вырасти до 80%.

Особенно уязвимы развивающиеся экономики, зависящие от импорта. Например, Филиппины закупают за рубежом около 90% необходимых удобрений.

Ситуацию дополнительно ухудшают последствия Эль-Ниньо, которые могут снизить урожайность и усилить потребительскую инфляцию. Это природное явление связано с аномальным повышением температуры воды в экваториальной части Тихого океана.

ICC вместе с агентствами ООН и Международной морской организацией разрабатывает механизм временной передачи управления судоходством через пролив генеральному секретарю ООН. Он предусматривает мониторинг, инспекции, страхование судов и правила безопасного прохода.

Запуск механизма блокируется отсутствием политического соглашения между США и Ираном. До этого Тегеран заявлял, что не допустит возобновления судоходства через Ормузский пролив до выполнения его требований.

Тегеран призвал Америку «исправить свое поведение».

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