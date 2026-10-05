Миротворческий вектор: Индия заявила о готовности активнее завершать войну на Украине

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что Нью-Дели стремится быть «чуть более вовлеченным» в практические процессы по дипломатическому завершению конфликта на Украине, сообщает South China Morning Post. Заявление дипломата знаменует собой заметный сдвиг после многолетнего периода осторожного нейтралитета индийского руководства.

Нью-Дели намерен задействовать свои доверительные каналы коммуникации как с Москвой, так и с западными столицами и Киевом для поиска устойчивых формул урегулирования. Индийские власти подчеркивают, что глобальный Юг несет тяжелейшие издержки от продовольственной и энергетической нестабильности, вызванной затяжными боевыми действиями в Восточной Европе.

Международные обозреватели расценивают слова министра как готовность Индии выступить посредником в организации прямых контактов между сторонами конфликта. В Нью-Дели уверены, что выход из кризиса возможен исключительно за столом переговоров на основе взаимного учета интересов безопасности.

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