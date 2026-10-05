Специализированный плавучий госпиталь Объединенных Арабских Эмиратов, пришвартованный в египетском порту Эль-Ариш, принял очередную группу из 12 палестинцев, получивших тяжелые ранения и увечья в секторе Газа, сообщает издание Gulf Today. Медицинская эвакуация и госпитализация пострадавших осуществлены в рамках продолжающейся масштабной гуманитарной инициативы «Благородный рыцарь 3» (Operation Chivalrous Knight 3).

Судно оборудовано современными операционными блоками, отделениями реанимации, лабораториями и центром протезирования для пострадавших, лишившихся конечностей в ходе боевых действий. Медицинские бригады немедленно приступили к проведению комплексных хирургических операций и назначению восстановительной физиотерапии.

Гуманитарные структуры ОАЭ продолжают непрерывную работу по оказанию экстренной помощи мирному населению анклава, организуя лечение тяжелораненых детей и онкологических пациентов. С момента запуска плавучий госпиталь предоставил тысячи медицинских консультаций и высокотехнологичных процедур жителям сектора.

Не аванс, а лишь намёк: Москва предупредила Киев о цене эскалации