Украина должна МВФ почти $1 млрд до конца года при рекордном долге

Согласно служебной документации Международного валютного фонда, до завершения нынешнего года Украина должна направить в организацию примерно $1 млрд. Это происходит на фоне максимального уровня государственной задолженности страны.

По графику, 5 октября Киеву необходимо перевести 61,2 млн единиц SDR, что эквивалентно почти $83 млн. Эти средства пойдут в счёт возврата по линии расширенного кредитования. Кроме того, в сентябре фонд ожидал от страны $251 млн; в бумагах указаны две даты в середине месяца.

За весь 2026 год МВФ намерен получить от Украины $959,4 млн в качестве погашения долга.

Американские издания со ссылкой на предварительные подсчёты фонда до этого информировали, что Киеву грозит нехватка финансирования в объёме до $54 млрд до 2029 года.

При этом с конца мая 2019 года, когда Владимир Зеленский пришёл к власти на Украине, внешний долг страны вырос в 4,5 раза. Долговые обязательства вышли на исторический максимум — $215,55 млрд.

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