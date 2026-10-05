На Украине пожаловались на острый дефицит локомотивов после ударов ВС РФ

На Украине возникла нехватка локомотивов после атак на железнодорожную инфраструктуру. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на министра агрополитики страны Тараса Высоцкого. По его словам, Киев ищет варианты у государств, где ширина колеи совпадает с украинской.
Никита Грубов, исполнительный директор «Трансинвестсервиса» (ТИС), отметил, что только у терминала компании в порту Южный утратили 3 локомотива. Он считает, что именно этот недостаток ослабляет логистику портов.
Издание отмечает: даже если черноморские порты снова начнут работать, подвоз грузов к причалам останется нерешённым из-за нехватки тяги.
Ещё в июле российское Минобороны заявляло об уничтожении локомотива грузового состава в Днепропетровской области, а также железнодорожного локомотива в Кировоградской области.
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