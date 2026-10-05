«Насквозь квартиру пробьет»: решение применять ИИ-турели в Киеве вызвало шок

Из-за отсутствия нормальной ПВО для борьбы с реактивными «Геранями», которые сейчас активно работают по мостам через Днепр, украинские власти пошли на отчаянный шаг и начали устанавливать у мостов пулемёты, управляемые искусственным интеллектом (ИИ). При этом граждан «попросили не подходить к окнам». Предупреждение вызвало бурю недовольства среди киевлян.

Военный эксперт, историк сил ПВО Юрий Кнутов в беседе с «МК» рассказал, почему этот вынужденный шаг может обернутся для киевлян новыми жертвами.

Накануне власти в Киеве предупредили, что для защиты военных заводов и мостов через Днепр будут уставлены спаренные зенитные пулеметы, которыми управляет искусственный интеллект. По задумке, турели должны сбивать наши беспилотники, но не исключены сбои и ошибки в работе, а значит, удары по гражданским. Поэтому киевлян призвали не подходить к окнам, чтобы их не убили роботы-зенитчики.

Украинцы сразу все поняли правильно, и в пабликах поднялся шум. «Эта турель всю квартиру насквозь пробьет»; «ИИ когда навелся на человека: «Прости, да, это действительно был человек, я был неправ»; «Главное, чтобы ИИ в режим терминатора не вошел»; «То есть ИИ может решить, и ПВО тупо начнет бить по домам?» На некоторых площадках в соцсетях из-за наплыва разгневанных киевлян даже пришлось закрыть комментарии.

Военный эксперт Юрий Кнутов напомнил, что Украина на европейские деньги создавала систему ПВО, которая способна бороться с нашими беспилотниками старого образца, с бензиновыми двигателями. В то же время Украина оказалась бессильной перед нашими новыми реактивными «Геранями», которые идут на высоте пять километров - малокалиберная зенитная артиллерия до них просто не достает.

- Система ПВО представляет из себя радиолокационные станции, которые дают информацию о полёте беспилотников и передают эту информацию на пункты управления, либо командные пункты ПВО, - рассказал эксперт. - Есть также радиолокационные станции, которые связаны с зенитными батареями.

Радиолокационная станция, в память которой заложено изображение беспилотника, обнаруживает «Герань» на подлете, после чего автоматически идёт команда на развёртывание пушек в сторону цели. Когда «Герани» входят в зону поражения, открывается огонь.

Более того, там используются и программируемые снаряды. Но снаряды эти достаточно дорогие — один выстрел стоит порядка двух тысяч евро. Немцы в своё время говорили, что одного снаряда хватит, чтобы сбить беспилотник, а пять снарядов - чтобы поразить чуть ли не рой дронов. Но потом Украина выразила претензии, мол, слабое качество боеприпасов. Немцы возмутились и заявили о том, что комплекс замечательный, просто Украина не умеет его обслуживать. Но факт остается фактом: похожих систем, которые автоматически ведут огонь по беспилотникам, на Украине очень много.

Сейчас они пытаются бороться с нашими «Геранями», устанавливая зенитные комплексы прямо в жилых районах Киева. Естественно, население очень болезненно реагирует на это, потому что понимает, что в какой-то момент удар может быть нанесён по жилому зданию. «Герань», например, может атаковать ту же радиолокационную станцию, которая непосредственно управляет зенитным огнём либо какую-то зенитку, а затем уже другая «Герань» поразит цель. Размещение таких систем ПВО непосредственно между жилыми домами создаст колоссальную угрозу простым жителям.