НАТО раскрыло карты: написан план быстрой победы над Россией

Главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Алексус Гринкевич разрабатывает стратегию достижения «быстрой победы» альянса в случае якобы потенциального военного конфликта с Россией, сообщает Bloomberg со ссылкой на несекретную версию документа. Стратегия получила название «Теория победы».

По информации агентства, документ будет представлен 12 октября в Польше. Он должен разъяснить, как альянс намерен действовать в случае некоего вторжения на территорию НАТО.

Представитель Гринкевича полковник Мартин О’Доннелл заявил, что суть «Теории победы» проста — сохранить преимущество НАТО. По его словам, альянс должен уже сейчас создать условия для сдерживания и, если потребуется, победы.

Как пишет Bloomberg, при инциденте НАТО предполагает блокировать вторжение сухоподразделениями и другими средствами на восточном фланге. В частности, предусматривается применение недорогих беспилотников, систем с минимальным участием экипажа и средств наведения с использованием искусственного интеллекта.

После получения свободы маневра альянс намерен уничтожать системы командования и управления противника. Цель — быстро и подавляющим образом разгромить силы противника.

По данным агентства, так НАТО намерена продемонстрировать потенциальному противнику готовность к конфликту и убедить его в невозможности победы над альянсом.

Президент России Владимир Путин неоднократно отвергал утверждения о планах РФ напасть на страны НАТО. Москва также заявляла, что не заинтересована в прямом военном конфликте с альянсом.

НАТО не считает, что РФ готовится к конфликту с альянсом.

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